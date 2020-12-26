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Bitcoin знову показав історичний максимум

Субота, 26 грудня 2020, 14:10

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Криптовалюта Bitcoin в п'ятницю знову побила свій рекорд, досягнувши позначки в 25 тисяч доларів.

Про це свідчать дані на кріптовалютній біржі Coindesk.

Однак станом на 09:00 за київським часом його вартість становила 24 828 доларів.

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