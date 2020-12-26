Bitcoin знову показав історичний максимум
Субота, 26 грудня 2020, 14:10
Криптовалюта Bitcoin в п'ятницю знову побила свій рекорд, досягнувши позначки в 25 тисяч доларів.
Про це свідчать дані на кріптовалютній біржі Coindesk.
Однак станом на 09:00 за київським часом його вартість становила 24 828 доларів.
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