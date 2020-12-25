НБУ видав 2 банкам 5 мільярдів короткого рефінансу

Нацбанк за результатами тендеру 24 грудня задовольнив заявки 2 банків щодо рефінансування на суму 5,16 млрд грн терміном до 84 днів за ставкою 6%.

Про це свідчать дані регулятора.

"НБУ повідомляє, що 24.12.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на суму 5 160 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6% річних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На аукціоні 18 грудня 5 банків отримали 9,26 млрд грн короткочасного рефінансування від НБУ, зокрема, Ощадбанк отримав 8 млрд грн терміном до 84 днів під 6% річних.

Національний банк на тендері з підтримки ліквідності банків 11 грудні сумарно видав 20 банкам 11,11 млрд рефінансування строком до 84 днів та 1820 днів.

На аукціоні 27 листопада Нацбанк надав 4 банкам 5,785 млрд грн рефінансу під 6% річних терміном до 84 днів.

Нацбанк 13 листопада провів тендер рефінансування на 84 дні (3 місяці) та 1820 днів (5 років), 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн, найбільше отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років.

Наглядова рада "Укрексімбанку" збільшила обмеження щодо суми непогашеної заборгованості банку перед НБУ за кредитами рефінансування з 20 мільярдів гривень до 30 мільярдів.