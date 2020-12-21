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Аукціон НБУ з рефінансу: Ощадбанк залучив 8 мільярдів

Понеділок, 21 грудня 2020, 17:55
 

На аукціоні 18 грудня 5 банків отримали 9,26 млрд грн короткочасного рефінансування від НБУ, зокрема, Ощадбанк отримав 8 млрд грн терміном до 84 днів під 6% річних.

Про це свідчать дані НБУ.

Крім цього, банк "Січ" отримав 250 млн грн, банк "Авангард" - 50 млн грн, банк "Конкорд" - 36,6 млн грн. 

Ще один банк отримав 930 млн грн, але Нацбанк не оприлюднив його дані.

Нагадаємо:

Національний банк на тендері з підтримки ліквідності банків 11 грудні сумарно видав 20 банкам 11,11 млрд рефінансування строком до 84 днів та 1820 днів.

На аукціоні 27 листопада Нацбанк надав 4 банкам 5,785 млрд грн рефінансу під 6% річних терміном до 84 днів.

Нацбанк 13 листопада провів тендер рефінансування на 84 дні (3 місяці) та 1820 днів (5 років), 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн, найбільше отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років.

Наглядова рада "Укрексімбанку" збільшила обмеження щодо суми непогашеної заборгованості банку перед НБУ за кредитами рефінансування з 20 мільярдів гривень до 30 мільярдів.

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НБУ банки Ощадбанк рефінансування

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