НБУ видав 20 банкам 11 мільярдів рефінансу

Національний банк на тендері з підтримки ліквідності банків 11 грудні сумарно видав 20 банкам 11,11 млрд рефінансування строком до 84 днів та 1820 днів.

Про це свідчать дані НБУ.

Зокрема, Альфа-Банк залучив 4,46 млрд грн терміном на 5 років під заставу пулу ліквідних активів (ОВДП).

Крім цього,

ПУМБ отримав 1,5 млрд грн,

Укрексімбанк - 1 млрд грн,

Універсал Банк - 1 млрд грн,

Кредобанк - 600 млн грн,

Банк Альянс - 500 млн грн,

Акордбанк - 460 млн грн,

ТАСкомбанк - 230 млн грн,

Банк Львів - 216 млн грн,

Банк Глобус - 213 млн грн,

Піреус Банк МКБ - 210 млн грн,

МТБ Банк - 150 млн грн,

Радабанк – 100 млн грн,

РВС Банк – 100 млн грн,

Банк Конкорд – 87,9 млн грн ,

Банк Український Капітал – 50 млн грн,

Полтава-банк – 80 млн грн,

Альтбанк – 55 млн грн,

Комерційний індустріальний банк (КІБ) – 50 млн грн,

Агропросперіс Банк – 40 млн грн.

Нагадаємо:

На аукціоні 27 листопада Нацбанк надав 4 банкам 5,785 млрд грн рефінансу під 6% річних терміном до 84 днів.

Нацбанк 13 листопада провів тендер рефінансування на 84 дні (3 місяці) та 1820 днів (5 років), 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн, найбільше отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років.

Наглядова рада "Укрексімбанку" збільшила обмеження щодо суми непогашеної заборгованості банку перед НБУ за кредитами рефінансування з 20 мільярдів гривень до 30 мільярдів.