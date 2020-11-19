Державному банку дозволили залучити "рефінанс" у НБУ на 30 мільярдів

Наглядова рада "Укрексімбанку" збільшила обмеження щодо суми непогашеної заборгованості банку перед НБУ за кредитами рефінансування з 20 мільярдів гривень до 30 мільярдів.

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що рішення було ухвалено "зважаючи на необхідність фондування активних операцій банку".

Крім того, збільшено ліміт вартості активів, що належать Укрексімбанку та можуть передаватися для НБУ в заставу (як забезпечення боргових зобов`язань за діючими та майбутніми кредитами) з 30 млрд грн до 50 млрд грн.

За даними НБУ, на 01.10.2020 борг Укрексімбанку за рефінансуванням становив 3,4 млрд грн, а обсяг активів держбанку становив 175,74 млрд грн (з них ОВДП - 52,5 млрд грн).

13 листопада НБУ надав Укрексімбанку рефінанс на 10,76 млрд грн.

Укрексімбанк надав Укравтодору позик на 13,7 млрд грн, в тому числі за рахунок залученого в НБУ рефінансування. Загальний обсяг позик, які Укрексімбанк планує надати Укравтодору під держгарантії, - 19,3 млрд грн.

Читайте також: "Друкарський верстат" запустили: як це може вплинути на курс гривні