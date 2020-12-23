Реальний ВВП у III кварталі сягнув трильйона гривень - Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт у III кварталі 2020 року становить 1,1 трильйона гривень, падіння обсягу ВВП у III кварталі проти III кварталі 2019 року становить -3,5%.

Про це повідомляє Держстат.

Так, номінальний ВВП країни (у фактичних цінах) становить 1,57 трлн грн, реальний ВВП (у цінах минулого року) - 1,1 трлн грн.

Падіння обсягу ВВП уповільнилося. У III кварталі 2020 року обсяг ВВП скоротився на 3,5% проти 2019 року. Для порівняння, у II кварталі падіння становило -11,4%, а -1,3% у I кварталі.

Реальний ВВП з урахуванням сезонності зріс на 8,5% проти попереднього кварталу.

Зміна дефлятора ВВП становить 7,9%

Нагадаємо:

Раніше Держстат за оперативною оцінкою повідомляв, що у 3 кварталі 2020 року реальний ВВП України збільшився на 8,5% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з 3 кварталом 2019 року - зменшився на 3,5%.

У Мінекономіки оцінюють падіння ВВП України за 10 місяців 2020 року у 5,2% та очікують спаду ВВП на 5% за підсумками 2020 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Економічна правда