Реальний ВВП у 3 кварталі скоротився на 3,5% у річному вимірі – Держстат

У 3 кварталі 2020 року реальний ВВП України збільшився на 8,5% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з 3 кварталом 2019 року - зменшився на 3,5%.

Про це свідчить оперативна оцінка Держстату.

У другому кварталі 2020 року падіння становило 11,4%, у першому - 1,3%.

За даними відомства, ріст ВВП в четвертому кварталі 2019 року становив 1,5%, в третьому - 3,9%, у другому - 4,7% у першому кварталі - 2,9%.

Нагадуємо:

У Мінекономіки залишили незмінним прогноз скорочення ВВП на 4,8% за підсумками року (у тому числі на рівні 3% у 4 кварталі), але в умовах тривалого локдауну в Україні та світі падіння за підсумком року очікується на рівні 5,6% (6% у 4 кварталі).

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.

Економічна правда