ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України до 5,5% у 2020 році

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.

Про це йдеться у прогнозі ЄБРР.

"Ризики зниження залишаються значними, відображаючи невпевненість щодо майбутнього соціального дистанціювання, а також виконання зобов'язань із проведення політичних і структурних реформ у надзвичайно складний час", - підкреслили у банку.

Водночас у травні цього року у ЄБРР очікували спаду ВВП України у 2020 році на 4,5% і відновлення у наступному на 5%.



У банку підкреслили, що пандемія COVID-19 загострила структурні недоліки української економіки, призвела до спаду та різкого скорочення інвестицій у більшість секторів країни.



"Незважаючи на складні умови, надійна грошово-кредитна політика зберегла макроекономічну стабільність, а нова програма МВФ, узгоджена в розпал пандемії, ще більше стабілізувала очікування і залучила суттєве фінансування від офіційного сектора та приватних інвесторів", - йдеться у прес-релізі.

За оцінками ЄБРР, за підсумками наступного року реальний ВВП буде на 1,6% менше докоронакризового рівня, а повернутися до нього в розрахунку на душу населення він зможе лише у четвертому кварталі 2022 року.

Нагадуємо:

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.