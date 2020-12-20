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Новини вихідних: компроміси з SaveФОП та 4 мільйони неплатників податків

Неділя, 20 грудня 2020, 18:00

Про бюджет. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що доходи і витрати державного бюджету в 2020 році будуть виконані у повному обсязі.

Про компроміси з SaveФОП. Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив про готовність компромісного законопроєкту, який відповідає вимогам руху SaveФОП, представники якого нещодавно проводили в столиці  масову акцію.

Про економічну зону на Донбасі. Президент Володимир Зеленський заявив, що вільна економічна зона на Донбасі необхідна, щоб там були певні преференції і для того, щоб зайшов бізнес.

Про Вітренко. Кандидат на пост в уряді заявив, що хотів би зустрітися з депутатами з фракцій "Голос" і "Європейська солідарність".

Про неплатників податків. Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що в Україні більше 4 млн осіб систематично не платять податки.

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Економічна правда
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