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"Щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов бізнес" — Зеленський про вільну економічну зону на Донбасі

Неділя, 20 грудня 2020, 12:09
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що вільна економічна зона на Донбасі необхідна, щоб там були певні преференції і для того, щоб зайшов бізнес.

Про це він заявив в інтерв'ю NYT.

Голова держави вважає, що Україна сама з цим процесом не впорається і для реінтеграція Донбасу потрібні гроші, технології і сильні компанії.

"І тут, я вважаю, ми не впораємося самі. І ми бачимо вільну економічну зону на території Донбасу, щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов бізнес", - сказав президент.

Також він додав, що допомогти в цьому і зіграти ключову роль могли б США.  За його словами, це могло б "прискорити результат війни на Донбасі і початок великого будівництва, великий реінтеграції Донбасу".

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявляв, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

25 жовтня, під час місцевих виборів, виборцям біля дільниць задавали "5 питань від президента", одне з яких стосувалося запровадження вільної економічної зони на Донбасі.

Партія "Слуга народу", яка виступила замовником опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, оприлюднила лише попередні результати підрахунку відповідей. 26 жовтня, коли було оброблено 74% анкет, на друге запитання щодо ВЕЗ на Донбасі відповіді розділилися майже порівну: 46,70% підтримали, 46,48% висловилися проти.

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Зеленський Донбас

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