Вітренко хотів би зустрітися з депутатами з "Голосу" та "ЄС"

Кандидат на пост в уряді заявив, що хотів би зустрітися з депутатами з фракцій "Голос" і "Європейська солідарність".

Про це він повідомив в інтерв'ю youtube-каналу Сергія Лещенка в суботу.

"Трохи сумно, що утрималися" Голос "і" ЄС ". Я не говорив з ними (перед голосуванням -ЕП), і, можливо, це проблема. З ними треба поговорити. Там багато друзів, які нормально до мене ставляться. Збираюся з ними поговорити і краще зрозуміти політичні проблеми ", - сказав екс-директор" Нафтогазу ".

Також він зазначив, що не зустрічався ні з якими олігархами і не збирається зустрічатися, хоча розуміє, що проти нього виступали депутати, які, як кажуть, орієнтуються на Ріната Ахметова і Дмитра Фірташа.

Нагадуємо:

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко, призначення якого на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики не підтримала Рада, побажав нардепам "знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада зможе розглянути у січні питання призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії.