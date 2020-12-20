Голова податкової: більше 4 млн осіб систематично не платять податки

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що в Україні більше 4 млн осіб систематично не платять податки.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами в минулому році податківці в базі не побачили 11,8 млн потенційно активних громадян, від яких не отримали ні копійки доходу.

"Крім того, 4,1 млн громадян України (це ті, хто на підконтрольній території) не видимі на податкової карті України. Жодного дії в плані сплати податків, жодного офіційного дії ", - сказав він.

Нагадуємо:

Станом на 24 листопада Державна податкова служба виконала річний план за доходами загального фонду держбюджету.