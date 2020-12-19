Марченко заявив, що доходи та витрати державного бюджету в 2020 році будуть виконані в повному обсязі
Міністр Фінансів Сергій Марченко заявив, що доходи і витрати державного бюджету в 2020 році будуть виконані в повному обсязі.
Про це він повідомив ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".
"У нас є всі підстави вважати, що ми виконаємо бюджет у цьому році за доходами і за видатками, більше того - доходи будуть перевиконані", - зазначив він
При цьому міністр наголосив, що станом на грудень обсяг непроведених витрат склав 190 млрд грн.
Нагадуємо:
Україна 11 грудня розмістила додатковий випуск єврооблігацій на суму 600 млн доларів із дохідністю 6,2%, залучені кошти використають для фінансування загальних бюджетних призначень.
3 грудня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця 2020 року може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяги запозичень можуть становити близько 1 млрд доларів.
У липні Мінфін успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.
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