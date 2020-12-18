Вітренко запевняє, що не говорив з жодним олігархом про призначення в Кабмін

Юрій Вітренко заявив, що перед внесенням його кандидатури на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики він не говорив про це з жодним олігархом чи їхніми представниками.

Про це Вітренко написав у Facebook.

"Я взагалі ніколи в житті ні з ким олігархів не домовлявся про жодну з посад. На жаль, це не убезпечує від спекуляцій або відвертої брехні. Склалося враження, що навіть олігархи лякають мною один одного.

Я можу це зрозуміти - ті з них, хто бачив мене в роботі, можуть бажати, щоб я таким же самим чином ставився до тих, хто, на їхню думку, користується преференційним становищем на ринку", - зазначив він.

"За цим було б навіть прикольно спостерігати, якби не було сумно через реалії нашої політики та роботи ЗМІ... До речі, всі наші олігархи декларують, що вони за рівні правила гри. Залишилося довести це на практиці", - додав Вітренко.

Нагадаємо:

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко, призначення якого на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики не підтримала Рада, побажав нардепам "знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада зможе розглянути у січні питання призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії.

Економічна правда