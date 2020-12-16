Бюджет-2021: на що підуть кошти від плати за ліцензії на азартні ігри

Від плати за ліцензії за азартні ігри уряд планує отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду держбюджету - зокрема, на 3,3 млрд грн планують прфінансувати субвенцію місцевим бюджетам на заходи щодо соціально-економічного розвитку.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

"Вчора Верховна Рада проголосувала Закон про державний бюджет на 2021 рік. Одна з новацій документу - запровадження плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей.

Від цього виду надходжень уряд планує отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спеціального фонду держбюджету", - йдеться у повідомленні.

За рахунок цих коштів планують профінансувати 5 статей видатків:

розвиток аеропортної інфраструктури - 1 млрд грн;

створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку: загальний обсяг фінансування - 1,5 млрд грн, з них 805 млн - за рахунок сплати за ліцензції по азартних іграх;

створення під Мінкультом Фонду розвитку закладів загальнодержавного значення - 2 млрд грн;

субвенцію місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг - 300 млн грн;

субвенцію місцевим бюджетам на заходи щодо соціально-економічного розвитку. Загальний розмір субвенції - 6 млрд грн, з них 3,3 млрд грн - за рахунок сплати за ліцензії на азартні ігри.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 15 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про бюджет України на 2021 рік.

У Кабміні очікують надходження до спецфонду держбюджету у 2021 році 7,443 млрд грн за рахунок плати за ліцензії на діяльність у сфері організації і проведення азартних ігор та за ліцензії на лотереї.

Керівник Комісії по гральному бізнесу Іван Рудий розраховував, що цей ринок запрацює 15 грудня, але, за його словами, все залежить від того, коли Кабмін погоджує ліцензійні умови.

Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом Комісії.

Економічна правда