Бюджет-2021: Ключові параметри

Доходи держбюджету-2021 до 2 читання збільшили на 20,9 млрд грн та передбачені у сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки передбачені у розмірі 1 трлн 347 млрд грн (+13,5 млрд грн).

Про це під час виступу у Раді, представляючи бюджет, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, дефіцит сектору загального державного управління щодо ВВП зменшився з 5,8 % до 5,24%, а дефіцит держбюджету - з 6 % до 5,5 % і становить 246,6 млрд грн.

Крім цього, у середньостроковій перспективі планується поступове зниження дефіциту бюджету: 4,5% ВВП - у 2022 році та 3,5% ВВП - у 2023 р.

За словами Марченка, бюджет передбачає підвищення зарплат лікарям на 30% та вчителям на 25%.

Витрати на безпеку і оборону складуть 5,93% від ВВП України. На охорону здоров'я держбюджетом передбачено 4,3% ВВП.

Відповідно до бюджету, прожитковий мінімум встановлюється у розмірі 2 189 грн (з 1 січня 2021 року). Мінімальна зарплата з 1 січня 2021 року становитиме 6 тисяч гривень грн, з 1 грудня 2021 року заплановане підняття до 6,5 тисяч гривень.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 15 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про бюджет України на 2021 рік.

Бюджетний комітет запропонував Раді зберегти у бюджетному кодексі поправку, яка на постійній основі залишить в загальних фондах місцевого самоврядування 13,44% акцизу на паливо, реалізоване на їхній території. Згодом Рада підтримала цю пропозицію.

Раніше Верховна Рада оголосила перерву у засіданні 15 грудня до 16:00 для внесення технічних поправок до Бюджетного кодексу та проєкту бюджету-2021.

Верховна Рада на засіданні 15 грудня прийняла в цілому зміни до Бюджетного кодексу 4100-д. Також під час засідання було внесено ряд правок.

Економічна правда