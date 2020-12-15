Рада пішла на перерву: готують зміни до бюджету та техправки до Бюджетного кодексу

Верховна Рада оголосила перерву у засіданні 15 грудня до 16:00 для внесення технічних поправок до Бюджетного кодексу та проєкту бюджету-2021.

Про це повідомляють депутат "Голосу" Ярослав Железняк та депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Рада проголосувала дві взаємовиключні правки до Бюджетного кодексу. Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо у загальних фондах бюджетів місцевого врядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга - на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів Держбюджету", - написав у своєму Telegram Олексій Гончаренко.

Також проголосовані Радою правки під час ухвалення Бюджетного кодексу вплинули на баланс усього Бюджету-2021, повідомляє Ярослав Железняк. "У ці хвилини засідає бюджетний Комітет та намагається знайти вихід, як тепер збалансувати Бюджет".

Він також зазначив, що можливо парламентарі повернуться до голосування за зміни до Бюджетного кодексу (4100-д).

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 15 грудня прийняла в цілому зміни до Бюджетного кодексу 4100-д. Також під час засідання було внесено ряд правок.

У четвер, 5 листопада, Верховна Рада з другої спроби проголосувала у першому читанні за внесення змін до Бюджетного кодексу.

Економічна правда