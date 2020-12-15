Рада усунула "колізію" у Бюджетному кодексі

Бюджетний комітет запропонував Раді зберегти у бюджетному кодексі поправку, яка на постійній основі залишить в загальних фондах місцевого самоврядування 13,44% акцизу на паливо, реалізоване на їхній території. Згодом Рада підтримала цю пропозицію.

Про це у Telegram повідомив нардеп від "ЄС", член комітету Олексій Гончаренко.

"Починається чергове засідання Бюджетного комітету. Як вихід з колізії, пов'язаної з одночасним прийняттям двох взаємовиключних поправок до Бюджетного кодексу, Комітет запропонує зберегти поправку, яка на постійній основі залишить в загальних фондах місцевого самоврядування 13,44% акцизу на паливо, реалізоване на їхній території", - написав нардеп.

Згодом Гончаренко додав, що на комітет він голосував проти такого рішення. Ще 2 нардепи утримались (Лопушанський від "ЄС" та Цабаль від "Голосу"), решта - за.

Після цього відновилось засідання Ради. Представник комітету Олександр Трухін оголосив рішення засідання комітету. Після цього Рада підтримала пропозицію комітету - за це проголосували 320 нардепів.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада оголосила перерву у засіданні 15 грудня до 16:00 для внесення технічних поправок до Бюджетного кодексу та проєкту бюджету-2021.

Верховна Рада на засіданні 15 грудня прийняла в цілому зміни до Бюджетного кодексу 4100-д. Також під час засідання було внесено ряд правок.

Економічна правда