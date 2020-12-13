Новини вихідних: бюджет Києва та "промисловий безвіз"

Про "промисловий безвіз". Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вдалося домовитися про підписання угоди АССА, так званого промислового безвіза, за деякими видами продукції з доданою вартістю.

Про кредит. Всесвітній банк затвердив Україні позику у розмірі 300 мільйонів доларів для додаткового фінансування протидії COVID-19.

Про порти. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в Міністерстві інфраструктури планують протягом 4 років передати в концесію, або приватну власність всі порти країни.

Про бюджет Києва. На засіданні колегії Київської міської державної адміністрації був представлений проект бюджету Києва на 2021, бюджет прогнозується на рівні 59,2 млрд.

Про експорт лісу. На арбітражному суді визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, таким чином існуючу заборону експорту 2005 визнали судом повністю правомірною.