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Криклій: Наша мета на найближчі 4 роки - ми хочемо передати в концесію або в приватну власність всі порти

Субота, 12 грудня 2020, 13:30
 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в Міністерстві інфраструктури планують протягом 4 років передати в концесію або приватну власність всі порти країни.

Про це він на міжнародній конференції, передає Укрінформ

За його словами, зараз до концесії готують залізнично-поромний комплекс, деякі термінали порту "Чорноморськ" і пасажирський комплекс в порту Одеси. А у подальших планах міністерства концесія морських торговельних портів в Бердянську та Ізмаїлі.

Також Мінінфраструктури готує до приватизації порти в Білгород-Дністровському, Усть-Дунайському та Скадовську.

Криклій підкреслив, що концесія або приватизація передбачають також і навколишньої інфраструктури, зокрема залізничної та дорожньої.

Нагадуємо:

26 червня в концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рісо-Херсон" інвестує в розвиток порту близько 300 млн грн.

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Мінінфраструктури концесія порт

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