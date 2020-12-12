Криклій: Наша мета на найближчі 4 роки - ми хочемо передати в концесію або в приватну власність всі порти
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в Міністерстві інфраструктури планують протягом 4 років передати в концесію або приватну власність всі порти країни.
Про це він на міжнародній конференції, передає Укрінформ
За його словами, зараз до концесії готують залізнично-поромний комплекс, деякі термінали порту "Чорноморськ" і пасажирський комплекс в порту Одеси. А у подальших планах міністерства концесія морських торговельних портів в Бердянську та Ізмаїлі.
Також Мінінфраструктури готує до приватизації порти в Білгород-Дністровському, Усть-Дунайському та Скадовську.
Криклій підкреслив, що концесія або приватизація передбачають також і навколишньої інфраструктури, зокрема залізничної та дорожньої.
Нагадуємо:
26 червня в концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рісо-Херсон" інвестує в розвиток порту близько 300 млн грн.
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