Арбітражний суд визнав, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу

На арбітражному суді визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, таким чином існуюча заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

Арбітри визнали, що заборона 2015 року має бути відкоригована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності у відповідності зі статтями 290 та 293 Угоди про асоціацію.

"Заходи з коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС. Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит з боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу і створює загрозу для Карпатського регіону", - написав він.

Качка зазначив, що рішення арбітрів дає широку свободу вибору заходів виконання рішення.

"Наріжним елементом його виконання буде створення нормального ринку всередині Україні", - повідомив заступник міністра.