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Прогнозований бюджет Києва на 2021 рік складає 59 мільярдів – КМДА

Неділя, 13 грудня 2020, 10:00
 

На засіданні колегії Київської міської державної адміністрації було презентовано проект бюджету міста Києва на 2021 рік, бюджет прогнозується на рівні  59,2 мільярдів.

Про це повідомляється у прес-релізі КМДА.

Доходи бюджету міста плануються у сумі 59,2 млрд і у порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2020 рік, доходи зростуть на 1,3% (755,2 млн). Видатки на 2021 рік плануються в обсязі 56,6 млрд. 

Також проектом передбачено погашення зобов’язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями у сумі 2,7 млрд.

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бюджет КМДА Київ

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