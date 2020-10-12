Тігіпко передав в НБУ документи на купівлю Промінвестбанку

Сергій Тігіпко уже передав в Нацбанк пакет документів на купівлю Промінвестбанку.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу НБУ.

"Національний банк України отримав пакет документів від громадянина Сергія Тігіпко для погодження опосередкованого набуття (через кіпрську компанію Luregio Limited) істотної участі в ПАТ "Промінвестбанк" у розмірі 99,772644% у статутному капіталі банку", - заявили у прес-службі НБУ.

При цьому, Нацбанк вже почав вивчення цієї заявки.

"Наразі отримані документи для погодження набуття істотної участі зареєстровані та знаходяться на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформовано додатково", - додали в НБУ.

Зазначається, що відповідь - позитивну або негативну - регулятор може дати в кінці 2020 - на початку 2021 року.

"Тігіпко належить ТАСкомбанк і Універсал Банк (на базі якого діє проєкт Монобанк). Він активно скуповував раніше банківські активи: купував ВіЕс Банк у російського Сбербанку, портфелі збанкрутілих банків, таких як Діамантбанк", - пише FinClub.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".