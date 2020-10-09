АМКУ дозволив кіпрській компанії Тігіпка купити Промінвестбанк у людей Коломойського

Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на АМКУ.

Зазначається, що за відповідне рішення комітет проголосував на засіданні 8 жовтня.

В обох випадках йдеться про придбання, які забезпечать понад 50% голосів у вищому органі управління.

Нагадаємо:

Кіпрська компанія Luregio Limited подала в Антимонопольний комітет заявку на придбання 50% акцій компанії "Фортіфай", яка в березні купила 99,77% акцій Промінвестбанку і новими власниками якої стали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

Новими власниками компанії "Фортіфай", яка в березні купила 99,77% акцій Промінвестбанку, стали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

4 березня 99,77% акцій Промінвестбанку були продані в рамках виконавчого провадження на торгах фондової біржі ПФТС за 269 млн грн без зазначення ім'я покупця.