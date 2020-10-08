Компанія Тігіпка купує у людей Коломойського акції Промінвестбанку
Кіпрська компанія Luregio Limited подала в Антимонопольний комітет заявку на придбання 50% акцій компанії "Фортіфай", яка в березні купила 99,77% акцій Промінвестбанку і новими власниками якої стали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомляється на сайті АМКУ.
"Антимонопольний комітет 8 жовтня розгляне справу про надання дозволу компанії Luregio Limited (м Нікосія, Кіпр) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Фінансова компанія Фортіфай", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що АМКУ розгляне заявку Luregio Limited на опосередковане придбання (через компанію "Фортіфай") акцій Промінвестбанку, яке забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.
У кінці 2019 року АМКУ надав дозвіл компанії Сергія Тігіпка на придбання акцій Luregio Limited.
Нагадаємо:
Новими власниками компанії "Фортіфай", яка в березні купила 99,77% акцій Промінвестбанку, стали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського.
4 березня 99,77% акцій Промінвестбанку були продані в рамках виконавчого провадження на торгах фондової біржі ПФТС за 269 млн грн без зазначення ім'я покупця.
Економічна правда
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