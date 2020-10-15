Тігіпко планує вивести Промінвестбанк з ринку і перевести робочі активи в інший свій банк

Сергій Тігіпко, фірмі якого АМКУ дозволив придбати Промінвестбанк, планує вивести банк з ринку і перенести робочі активи в ТАСкомбанк.

Про це він сказав під час Ukrainian Banking Forum 15 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми звернулися в НБУ, щоб купити ще один банк - ПІБ. Якщо буде рішення НБУ, ми відразу звернемося і будемо робити все для того, щоб дістати ліцензію ПІБу і інтегрувати те, що залишиться з робочих активів, в першу чергу в ТАСкомбанк, інше залишимо на фінансові компанії", - зазначив Тігіпко.

Він додав, що розраховує на досить швидке виведення банку з ринку.

"Ми готові до такої роботи, у нас є хороший досвід, багато банків купували, багато продавали, тому сподіваємося, що тут ми зможемо досить швидко банк вивести з ринку і наростити свої активи", - зазначив бізнесмен.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

Сергій Тігіпко уже передав в Нацбанк пакет документів на купівлю Промінвестбанку.