"Зливши" проєкт рішення Конституційного суду по землі, суддя створює переговорний ресурс для торгів - Лещенко

Публікацією проєкту рішення щодо офіційного тлумачення норм Конституції України про право власності українського народу суддя Конституційного суду Сергій Сас може мати на меті "створення "переговорного ресурсу" для торгів".

Про це написав голова Держгеокадастру Роман Лещенко у колонці на "Дзеркалі тижня".

"4 листопада 2020 року сталася безпрецедентна подія – не якесь анонімне джерело, а чинний суддя Конституційного Суду ... Сергій Володимирович Сас виніс на суд громадськості проєкт рішення Конституційного Суду за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення норм Конституції України про право власності українського народу за межі умовної "нарадчої кімнати", - написав Лещенко.

"Мотиви, з яких це зроблено, для мене не зовсім зрозумілі. Припускаю, що шановний суддя прагнув почути сторонню думку з приводу рішення. Можливо, він не впевнений у його обґрунтованості. Хочу вірити, що це саме так, і що публікація проекту не має на меті, скажімо, створення "переговорного ресурсу" для торгів у питанні про подальшу долю Конституційного Суду і його членів", - додав голова Держгеокадастру.

На думку Лещенка, проект рішення займає 56 сторінок тексту, і характеризується багатьма суперечностями, а також логічними та фактичними помилками.

"Загалом, навіть по стилю документ мало нагадує інші рішення Конституційного Суду – у нього більше спільного з програмними документами та публічними промовами представників тієї політичної сили, яку тривалий час представляв у парламенті суддя Сас", - зазначив Лещенко, нагадавши, що Сас був заступником голови фракції "Батьківщина".

За словами Лещенка, "потреби в аналізі усього наведеного тексту немає".

"Для того, щоб показати рівень його обґрунтованості, достатньо просто порівняти ключові положення передбаченої проектом резолютивної частини рішення із положеннями Конституції України… Чорне – це чорне, а біле – це біле. І цього півсотнею сторінок тексту не змінити", - резюмував голова Держгеокадастру.

У наведеній Лещенком таблиці зазначається, яких саме змін може зазнати стаття Конституції в питанні про право власності українського народу.

Детальніше про Саса та інших суддів КС читайте у матеріалі: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду

Нагадуємо:

Велика палата Конституційного суду 2 листопада не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.

Суддя Конституційного суду Сергій Сас звернувся до українців та показав проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції, яке, за його словами, "не дозволить позбавити українців "національного багатства".