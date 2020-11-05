Проєкт рішення КС щодо землі загрожує знищенню агросектору – Всеукраїнська Аграрна Рада

У Всеукраїнській Аграрній Раді заявили, що проєкт рішення Конституційного Суду України щодо роз'яснення положень статей 13 та 14 Конституції України веде до знищення українського аграрного сектору та економіки країни.

Про це йдеться у заяві організації.

"Більше того - курс, взятий Конституційним Судом, підриває основи державності, веде до розколу суспільства, пануванню корупції та відкидає Україну у минуле.

У всьому світі основою сільського господарства є середні підприємства і їх роль продовжує рости. Саме на них базується конкурентоздатність аграрного сектору провідних економік світу. В Україні ж Конституційний Суд хоче розвернути цей процес назад - знищити середніх аграріїв та індустріальне сільське господарство, заборонивши середнім аграрним підприємствам купувати та володіти с/г землею. Це поверне село навіть не в часи СРСР, а в XIX століття. В часи, коли всі, крім небагаточисельної еліти, жили у злиднях", - вважають у ВАР.

Там додали, що таке рішення КС "руйнує агропідприємства, які українські аграрії створювали останні 30 років своєю наполегливою працею не завдяки, а всупереч державі, чиновникам, бандитам і загальній розрусі".

Також підкреслюється, що рішення КСУ "ставить під сумнів" законність паювання землі, виділення земель під особисте селянське господарство, а також блокує приватизацію земель, які знаходяться в користуванні держпідприємств.

Всеукраїнська Аграрна Рада закликала суддів Конституційного Суду "отямитись та не йти на поводу політичних інтересів осіб, які лобіювали прийняття цього рішення".

Нагадуємо:

Публікацією проєкту рішення щодо офіційного тлумачення норм Конституції України про право власності українського народу суддя Конституційного суду Сергій Сас може мати на меті "створення "переговорного ресурсу" для торгів", заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

Велика палата Конституційного суду 2 листопада не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.

Суддя Конституційного суду Сергій Сас звернувся до українців та показав проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції, яке, за його словами, "не дозволить позбавити українців "національного багатства".