Конституційний суд не виніс рішення щодо тлумачення норми про землю – медіа
Велика палата Конституційного суду 2 листопада не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.
"У понеділок рішення за цим поданням не прийнято", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що розгляд продовжиться на наступному засіданні, дата якого поки не відома.
Нагадуємо:
Конституційний суд 2 листопада розглядав питання про офіційне тлумачення норм Конституції, що стосуються права власності на землю.
Автор конституційного подання пояснює необхідність тлумачення поняття "земля" як об'єкта правовласності українського народу тим, що в Основному законі вказується два різних права власності на землю: як природний об'єкт - право власності українського народу, і як об'єкт цивільних прав, власності громадян і юридичних осіб.
Раніше суддя Ігор Сліденко пояснив, що в Велика палата КС продовжує розгляд конституційного подання, суть якого зводиться виключно до тлумачення положень Основного закону - землі як основного національного багатства.
Раніше в КСУ подали два подання щодо землі, які стосуються скасування закону про ринок землі.
Передбачається, що рішення щодо нинішнього земельного питання дасть "зелене світло" скасуванню запуску ринку землі сільськогосподарського призначення.
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