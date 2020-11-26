Дефіцит держбюджету у жовтні становить понад 30 мільярдів

За жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 мільярда гривень, загальний дефіцит - 112,2 мільярда.

Про це повідомляє Держказначейство.

Витрати держбюджету за січень - жовтень становлять понад 950 мільярдів гривень (73% плану на звітній рік), доходи - 842 мільярди (83% плану). Кредитування за 10 місяців становить 3,8 мільярда гривень.

Окремо за жовтень до бюджету надійшло понад 77 мільярдів гривень, витрати становили 107 мільярдів. Кредитування становило 1,8 мільярда.

Так, дефіцит держбюджету за 10 місяців становить 112,2 мільярда гривень, з яких понад 30 мільярдів - у жовтні місяці.

Загальний фонд звели з дефіцитом у 26 мільярдів у жовтні, за 10 місяців - понад 120 мільярдів.

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Нагадаємо:

За січень - вересень 2020 року держбюджет України зведений з дефіцитом 82 мільярди гривень.

Станом на 24 листопада Державна податкова служба виконала річний план за доходами загального фонду держбюджету.

Досі фінального тексту бюджету-2021 досі немає, але він з'явиться на Кабміні найближчим часом - дефіцит бюджету та прогноз по росту ВВП зменшать, а підняття мінімальної зарплати до 6,5 тис грн за місяць перенесуть з середини 2021 року на грудень.