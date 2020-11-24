Податківці виконали річний план за доходами до держбюджету

Станом на 24 листопада Державна податкова служба виконала річний план за доходами загального фонду держбюджету.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Так, до бюджету надійшло понад 460 мільярдів гривень за планових 458 мільярдів. Перевиконання становить 4,5 мільярда.

Окремі джерела не виконали наразі річний план, проте загальні надходження зумовлені перевиконанням інших. Наприклад, за ПДВ (з урахуванням відшкодування) надійшло на 28,4 мільярда більше за план.

Адмінштрафів зібрали на 2,2 мільярда, акцизів на ввезені товари - на 0,7 мільярда понадпланово.

Міністр фінансів Сергій Марченко перевиконання пояснює скороченням обсягів тіньових операцій.

Також у Мінфіні зазначили, що відшкодування ПДВ відбувається без затримок та у визначені строки - у листопаді очікується відшкодування понад 12 мільярдів.

"При цьому до кінця року ще більше місяця. Так, я задоволений роботою професійної команди податкової: впродовж останніх півроку ми бачили регулярне перевиконання дохідної частини, що дало нам можливість надолужити те відставання в доходах бюджету загального фонду, яке було з травня. Очікую таких же позитивних тенденцій і ефективності роботи податкової і надалі", - наголосив Марченко.

Економічна правда