Бюджет-2021: Дефіцит зменшать, підняття "мінімалки" до 6,5 тисяч перенесуть – нардеп

Фінального тексту бюджету-2021 досі немає, але він з'явиться на Кабміні найближчим часом - дефіцит бюджету та прогноз по росту ВВП зменшать, а підняття мінімальної зарплати до 6,5 тис грн за місяць перенесуть з середини 2021 року на грудень.

Про це з посиланням на джерела повідомив у Telegram нардеп від "Голосу", перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк

"Досі фінального текст немає, але він з'явиться найближчим часом на Кабміні. Може сьогодні, може завтра. Це вже справа техніки", - зазначив нардеп.

За його словами, у МВФ було три головні претензії по бюджету: зменшити дефіцит, переглянути прогноз і вирішити питання з мінімалкою.

"За наявною інформацією (ще раз, поки від джерел) за всіма трьома є рішення.

Дефіцит. Тепер Кабмін повинен зменшити до 5,3% від ВВП (тобто на -0,7% від того, що було прийнято в першому читанні). Для розуміння це означає мінус більш ніж 30 млрд грн з витрат. І це якщо не зменшується прогноз по ВВП", - додав Железняк.

"Прогноз по ВВП. Є інформація, що як раз номінальний ВВП змусили знизити з 4506 млрд грн на меншу суму. Поки незрозуміло на скільки. Але в будь-якому випадку це ще мінус мільярди з витрат", - написав він.

Також, за його словами, підняття мінімалки до 6500 грн/місяць з середини 2021 року перенесено на грудень.

"Поки у мене є підтвердження цих змін з трьох джерел, але все ще може перегратися", - зазначив нардеп.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.

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Економічна правда