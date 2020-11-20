"Укроборонпром" про конфлікт із Мінстратегпромом: Ми хочемо чесних правил гри

В "Укроборонпромі" заявили, що виступають за існування Мінстратегпрому, але проти втручання у діяльність держконцерну та хочуть "чесних правил гри".

Про це на брифінгу заявив в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Ігор Фоменко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми за системний підхід, ми проти ручного управління. Ми хочемо сказати, що 36% ми займаємо в загальному обсязі державного оборонного замовлення. Реформа "Укроборонпрому" не дорівнює реформі всього оборонно-промислового комплексу, ми її частина", - сказав Фоменко.

Він додав, що за останні кілька тижнів на адресу держконцерну проводилася інформполітика "чорного піару" з обвинуваченнями в порушенні закону і непрофесіоналізмі.

"Ми не дозволимо нікому нас ображати і принижувати. Ніхто краще нас не знає тих процесів, які відбуваються на підприємствах "Укроборонпрому", - підкреслив в.о. гендиректора.

За словами Фоменка, керівництво держконцерну виступає за існування Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, оскільки цей орган є дуже важливим для країни і низки інших підприємств галузі.

"Ми за те, щоб був орган, який визначає політику в сфері ОПК. Але ми проти втручання в нашу діяльність, ми знаємо краще, що і як має відбуватися", - додав він.

В.о. гендиректора також підкреслив, що держконцерн хоче "чесних, відкритих і публічних правил гри, щоб нас розуміли і приймали як надійних, гідних і відповідальних за якість партнерів".

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Нагадаємо:

В "Укроборонпромі" заявили, що стурбовані згортанням реформи оборонно-промислового комплексу України та втручанням у свою господарську діяльність з боку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

У Мінстратегпромі заявили, що здивовані "демаршем" керівництва "Укроборонпрому" і "спробою позиціонуватися, як ексклюзивний "політичний гравець", який має виключне право визначати пріоритети, методи та шляхи реформування і розвитку стратегічної галузі та надавати оцінку органам держвлади".

Міністерству стратегічних галузей промисловості можуть перейти низка авіапідприємств концерну "Укроборонпрому", зокрема - "Антонов". Окрім Міністра, жоден працівник доки не має необхідного доступу до держтаємниці, а штат досі набирається.