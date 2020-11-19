У Мінстратегпромі відповіли на звинувачення "Укроборонпрому": Здивовані "демаршем"

У Мінстратегпромі заявили, що здивовані "демаршем" керівництва "Укроборонпрому" і "спробою позиціонуватися, як ексклюзивний "політичний гравець", який має виключне право визначати пріоритети, методи та шляхи реформування і розвитку стратегічної галузі та надавати оцінку органам держвлади".

Про це заявили у міністерстві у відповідь на заяву "Укроборонпрому" про згортання реформи ОПК та втручання у діяльність.

"Завдання реформування та створення дієвої, ефективної моделі функціонування обороно-промислового комплексу України в умовах війни з російським агресором - питання надзвичайної державної ваги і не може бути предметом для експериментальних вправ спеціалістів із "загального реформування", для яких не має значення, що саме "реформувати".

Публічне втручання у не належну до компетенції суб'єкта господарювання сферу - державну військово-промислову політику, не може розцінюватися інакше ніж спроба зірвати реалізацію завдань, визначених президентом України та закріплених чинним законодавством", - додали у відомстві.

У Мінстратегпромі, коментуючи заяву "Укроборонпрому", також заявили про "некомпетентність та необізнаність авторів тексту щодо конкретної діяльності, яка здійснюється керівництвом міністерства".

"Можливо, їм невідомо про триваючу впродовж останніх кількох місяців спільну роботу представників Мінстратегпрому, комітетів Верховної Ради України та концерну, спрямовану на вдосконалення існуючої законодавчої бази, розробку нових нормативно-правових актів, необхідних для реформування оборонно-промислового комплексу", - зазначили у міністерстві.

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Нагадаємо:

В "Укроборонпромі" заявили, що стурбовані згортанням реформи оборонно-промислового комплексу України та втручанням у свою господарську діяльність з боку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерству стратегічних галузей промисловості можуть перейти низка авіапідприємств концерну "Укроборонпрому", зокрема - "Антонов". Окрім Міністра, жоден працівник доки не має необхідного доступу до держтаємниці, а штат досі набирається.

Економічна правда