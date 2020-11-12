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Уряд планує передати авіапідприємства "оборонки" міністерству, яке не має допуску до таємниці - StateWatch

Четвер, 12 листопада 2020, 17:34
 

Міністерству стратегічних галузей промисловості можуть перейти низка авіапідприємств концерну "Укроборонпрому", зокрема - "Антонов". Окрім Міністра, жоден працівник доки не має необхідного доступу до держтаємниці, а штат досі набирається.

Про це повідомляє організація StateWatch з посиланням на проєкт постанови Кабміну та результати власного моніторингу діяльності Мінстратегпрому.

За словами організації, Мінстратегпром знаходиться у процесі формування штату та не здатен забезпечити контроль над авіаційними підприємствами. 

"Авіапідприємства є виконавцями державного оборонного замовлення під грифом "таємно". При цьому допуск до держтаємниці наявний лише у міністра Олега Уруського. А штат міністерства тільки формується", - прокоментував проект постанови голова StateWatch Гліб Канєвський. 

У постанові Кабміну про передання зазначається, що "необхідність виведення частини підприємств літакобудівної галузі зі складу державного концерну "Укроборонпром" виникла з метою наступного створення на їхній основі відповідного галузевого холдингу".

Нагадаємо:

7 вересня Кабмін прийняв проєкт постанови, яким законодавчо врегульовуються основні завдання діяльності Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Напередодні профільні асоціації попросили передати держпідприємство "Антонов" та інші авіапідприємства із сфери управління Укроборонпрому до сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

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Укроборонпром

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