Новини 2 листопада: українські надра у власності росіян, домовленості Коболєва з Коломойським

Про українські надра у власності росіян. Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі.

Про скарбницю уряду. Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 листопада 2020 року становили 15,15 мільярда гривень - на 28,8% менше, ніж місяцем раніше.

Про Укрнафту. Юрій Вітренко, коментуючи ситуацію з призначенням голови правління "Укрнафти" без повноцінного конкурсу, заявив, що голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв веде окремі переговори з олігархом Ігорем Коломойським з приводу "Укрнафти" з 2014 року.

Про землю. Велика палата Конституційного суду 2 листопада не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.

Про перекази заробітчан. Обсяги грошових переказів від трудових мігрантів до України за 9 місяців 2020 року зменшилися на 2,5% проти аналогічного періоду 2019 року.

Ексклюзиви ЕП

Юрій Вітренко: У Коболєва є домовленості з Коломойським з 2014 року

Ексвиконавчий директор НАК "Нафтогаз" розповів про аудит компанії, свою роль у завданні збитків державі та взаємини керівництва НАК з бізнесменом Ігорем Коломойським. (рос)

"Велике будівництво" чи великі довгобуди?

Через недоліки планування та вади законодавства амбітні плани президента Володимира Зеленського з розбудови країни можуть залишитися тільки на папері.