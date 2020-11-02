Вітренко про "Укрнафту": Коболєв веде окремі переговори з Коломойським з 2014 року

ФОТО NV.UA

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, коментуючи ситуацію з призначенням голови правління "Укрнафти" без повноцінного конкурсу, заявив, що голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв веде окремі переговори з олігархом Ігорем Коломойським з приводу "Укрнафти" з 2014 року.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

На питання, на якому етапі конкурс з призначення голови "Укрнафти" перетворився з планової відкритої процедури в ручне визначення глави компанії, Вітренко відповів:

"Це сталося дуже несподівано. На одному з наглядових рад було піднято питання, як проводити інтерв'ю через коронавірус і заборону приїзду іноземців. Було прийнято рішення проводити інтерв'ю онлайн, а фінальне підтвердження робити тоді, коли кандидати зможуть приїхати в Україну.

Після цього конкурсний комітет несподівано виніс на голосування наглядової ради питання про припинення конкурсу. У комітеті більшість членів наглядової ради від міноритарного акціонера, а в наглядовій раді більшість від "Нафтогазу".

Я подумав, що в наглядовій раді ми проголосуємо за продовження конкурсу. Але тут була несподівана позиція одного з членів спостережної ради Ярослава Теклюка, яку мені складно трактувати по-іншому крім як зрада".

За його словами, Теклюк проголосував разом з представниками міноритаріїв в наглядовій раді за скасування конкурсу з абсолютно "лівими" поясненнями з його боку.

"Він (Коболєв - ред.) завжди відповідав за цей напрямок. Навіть коли я відповідав за "Укрнафту", він мав окремі переговори з Коломойським щодо "Укрнафти". Він розмовляв і продовжує розмовляти з Коломойським із приводу "Укрнафти" з 2014 року. У нього є свої домовленості з ним всі ці роки.

Другий аспект в тому, що Коболєв сам отримав свою посаду в 2020 році без конкурсу, тому відкритий конкурс в "Укрнафті" не на руку Коболєва.

Коломойський міг сказати Коболєву: "Якщо ти отримав свою посаду без конкурсу, то чому наполягаєш на тому, щоб інші були призначені на посаду через конкурс?". Він змушений грати в політичні "договорняки", тому що він частина цієї влади, живе за їхніми законами. Це моя інтерпретація", - підкреслив колишній топменеджер "Нафтогазу".

"Якщо Коболєв буде лаятися з олігархами з приводу того, що потрібні чесні конкурси і призначати главу "Укрнафти" не по домовленості, то він розуміє, що з високою часткою ймовірності це негативно вплине на його перебування в кріслі "Нафтогазу". І по відношенню до нього люди вчинять так само: раз так - давай конкурс проводити і на главу "Нафтогазу", - додав Вітренко.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Юрій Вітренко: У Коболєва є домовленості з Коломойським з 2014 року

Нагадаємо:

31 липня наглядова рада "Укрнафти" уклала контракт із новим головою правління Олегом Гезом, який виконував обов’язки голови з квітня 2019-го року.

У травні наглядова рада "Укрнафти" припинила проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління у зв’язку із "зміною поточної економічної ситуації".

Також наглядова рада у зв’язку із припиненням проведення конкурсу обрала т.в.о голови Олега Геза.

Незалежний член наглядової ради "Укрнафти" Андрій Бойцун розкритикував рішення наглядової ради про призупинення конкурсу з відбору глави правління який проведено вже на 95%, і спробує переконати наглядову раду і довести конкурс до кінця.

Акціонери "Укрнафти" з 30 квітня 2019 року припинили повноваження голови правління Марка Роллінса й обрали виконувачем цих обов'язків Олега Геза, який з жовтня 2017 року обіймав посаду виконавчого віце-президента компанії з питань збуту.

Менеджмент "Укрнафти" з 2003 року контролюється групою "Приват", якій належить 43% акцій компанії. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти".

Економічна правда