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В скарбниці уряду продовжують скорочуватися залишки коштів

Понеділок, 2 листопада 2020, 15:50
 

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 листопада 2020 року становили 15,15 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна казначейська служба.

У порівнянні з даними на 1 жовтня, залишки коштів зменшилися на 6,13 млрд грн або 28,8%. Роком раніше, 1 листопада 2019 року, залишки на ЄКР були в 3,5 рази вищими - 53,09 млрд грн.

1 вересня залишки на ЄКР становили 45, 66 млрд, 1 липня був зафіксований абсолютний максимум цього показника - 75,7 млрд грн.

Нагадуємо:

Держказначейство постійно фінансує касові розриви Пенсійного фонду.

За 8 місяців 2020 року Пенсійний фонд збільшив борги перед Держказначейством на 16 млрд грн.

Економічна правда

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Держказначейство уряд гроші

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