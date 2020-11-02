Один із топпосадовців НБУ пропонував знизити облікову ставку

На засіданні Комітету з монетарної політики НБУ 21 жовтня 9 із 10 членів погодилися, що доцільніше зберегти ставку в жовтні на рівні 6% річних, і лише один із членів Комітету висловився за зниження ключової ставки на 0,25 в.п. до 5,75%.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

При цьому, ім'я члена Комітету, який висловився за зниження ставки, не називається.

На його думку, погіршення епідемічної ситуації та можливе запровадження більш жорстких карантинних обмежень негативно позначиться на доходах населення та суттєво стримає і без того нерівномірне відновлення внутрішнього попиту та економічної активності.

Це матиме потужний дезінфляційний ефект, який із надлишком компенсує вплив інших факторів. Відповідно не варто очікувати на прогнозному горизонті суттєвого прискорення інфляції. За таких умов Національний банк має простір для зниження ключової ставки з метою підтримки економіки", - заявили в НБУ.

"Цей учасник дискусії додав, що не вважає зростання дохідностей за ОВДП фактором, який НБУ має брати до уваги під час прийняття рішення щодо ключової ставки.

Центральний банк таргетує короткий кінець кривої дохідності, тоді як зміни на довгому кінці кривої обумовлюються впливом зовсім інших факторів, які не обов’язково корелюють зі змінами ключової ставки. Наразі короткий кінець кривої дохідності за ОВДП перебуває близько до облікової ставки, а довгий її кінець реагує переважно на очікування ринку щодо значної пропозиції ОВДП до кінця цього року та в майбутньому", - додали в НБУ.

Нагадаємо:

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кінець кривої дохідності за ОВДП перебуває близько до облікової ставки, а довгий її кінець реагує переважно на очікування ринку щодо значної пропозиції ОВДП до кінця цього року та в майбутньому", - додали в регуляторі.

Нагадаємо: