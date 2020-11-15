Новини вихідних: найбільша угода про вільну торгівлю та мільйони на COVID-19
Про найбільшу торгову угоду. Країни АСЕАН підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю, або документ про всебічне регіональне економічне партнерство.
Про США. Член ради ФРС Лейл Брейнард є головною претенденткою на посаду міністра фінансів США в адміністрації нового американського президента Джо Байдена.
Про експорт зерна. Посол Єгипту Айман Ельгаммаль висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна.
Про мільйони на COVID-19. Керівники кількох американських лабораторій, які розробляють вакцини проти Covid-19, розбагатіли на мільйони доларів, продаючи акції своїх компаній.
Про авіаперевезення. Авіакомпанія Turkish Airlines з 12 листопада 2020 року ввела плату за вибір місця заздалегідь в економ-класі на міжнародних рейсах.
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