Новини вихідних: найбільша угода про вільну торгівлю та мільйони на COVID-19

Про найбільшу торгову угоду. Країни АСЕАН підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю, або документ про всебічне регіональне економічне партнерство.

Про США. Член ради ФРС Лейл Брейнард є головною претенденткою на посаду міністра фінансів США в адміністрації нового американського президента Джо Байдена.

Про експорт зерна. Посол Єгипту Айман Ельгаммаль висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна.

Про мільйони на COVID-19. Керівники кількох американських лабораторій, які розробляють вакцини проти Covid-19, розбагатіли на мільйони доларів, продаючи акції своїх компаній.

Про авіаперевезення. Авіакомпанія Turkish Airlines з 12 листопада 2020 року ввела плату за вибір місця заздалегідь в економ-класі на міжнародних рейсах.