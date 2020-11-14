Історичне: вперше американський Мінфін може очолити жінка
Член ради ФРС Лейл Брейнард є головною претенденткою на посаду міністра фінансів США в адміністрації нового американського президента Джо Байдена.
Про це пише Financial Times.
Серед інших можливих кандидатів на пост міністра фінансів США, крім 58-річної Брейнард, називаються екс-голова ФРС Джанет Йеллен, екс-заступник міністра фінансів Сара Блум Раскін, а також CEO компанії, що управляє TIAA Роджер Фергюсон.
Видання зазначає, що з 1789 року, коли першим міністром фінансів США став Олександр Гамільтон, цей пост завжди займали чоловіки.
Першочерговим завданням Брейнард на посаді міністра фінансів стане втілення в життя обіцянок Байдена в плані нових заходів підтримки американської економіки, відзначають експерти виданню.
Нагадуємо:
Лейл Брейнард в 2010-2013 роках була ключовим співробітником Мінфіну США в сфері міжнародних зв'язків.
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