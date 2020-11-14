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У Єгипті зацікавилась українським зерном

Субота, 14 листопада 2020, 11:10
 
ФОТО : ОП

Посол Єгипту Айман Ельгаммаль висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна. 

Про це повідомляє сайт ОП.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква на зустрічі з послом арабської країни наголосили про необхідність реалізації проектів українських підприємств у Єгипті у сферах промисловості та інфраструктурі. 

Жовква відзначив наявний потенціал до збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки.

Айман Ельгаммаль висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес. Посол Єгипту також висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна. Окрема увага була приділена налагодженню експорту українських товарів до країн регіону.

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Єгипет зерно експорт

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Економічна правда
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