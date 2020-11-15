Керівники лабораторій, які розробляють вакцини проти Covid-19 продали свої акції і заробили мільйони доларів

Керівники кількох американських лабораторій, які розробляють вакцини проти Covid-19, присвоїли мільйони доларів, продаючи акції своїх компаній.

Про це пише AFP.

Коли фармацевтичний гігант Pfizer оголосив, що за попередніми даними його вакцина проти коронавируса на 90 відсотків ефективна, її виконавчий директор Альберт Бурла продав акції на суму 5,6 мільйона доларів.

За словами компанії, в цьому не було нічого протизаконного.

"Продаж проводилася відповідно до правил, що дозволяють керівникам компаній продавати акції за заздалегідь визначеними критеріями, в певний день або за заздалегідь встановленою ціною, щоб уникнути будь-яких підозр", - відзначили в Pfizer.

За тими ж правилами кілька чиновників інший фармкомпанії Moderna за останні місяці продали акції на суму понад 100 мільйонів доларів.

Видання повідомляє, що ця компанія не розмістила на ринку жодного продукту з моменту свого створення в 2010 році, але федеральний уряд зобов'язався виплатити їй до 2,5 мільярдів доларів, якщо вакцина виявиться ефективною.

Акції Moderna подорожчали з 19 доларів на початку року до нинішнього рівня в 90 доларів.

Також бос Novavax, зі свого боку, продав акцій на 4,2 мільйона доларів 18 серпня, трохи більше ніж через місяць після оголошення, він отримає державне фінансування в розмірі 1,6 мільярда доларів.

Видання пише, що керівники Pfizer і Moderna діяли відповідно до правила, введеним Комісією з цінних паперів і бірж, що дозволяє співробітникам компанії продавати акції без справляння плати за інсайдерську торгівлю.

"Це дозволяє їм скласти план, який визначає торги їх акціями за ціною, сумі або датах, вказаних заздалегідь, але тільки тоді, коли вони не мають конфіденційною інформацією, яка може вплинути на ціни акцій", написали в AFP.

Після того, як такий продаж запланована, її не можна змінити в останню хвилину, навіть якщо її час в кінцевому підсумку може викликати питання.