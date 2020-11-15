Країни АСЕАН підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю, або документ про всебічне регіональне економічне партнерство.

Про це пише ABS news.

Як пише видання, угода підписана в рамках відбувся в режимі телемосту саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Ханої під головуванням В'єтнаму.

Асоціація держав Південно-Східної Азії - політична, економічна і культурна регіональна міжурядова організація 10 країн, розташованих в Південно-Східній Азії.

Ця угода формує торгове об'єднання, на яке припадає третина світового ВВП.

Як наголошується в підсумковій заяві, угода передбачає лібералізацію торгівлі в регіоні, що "буде сприяти його економічному процвітанню".