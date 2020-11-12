У Кабміні визнали, що процес реформи ДАБІ затягнувся

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов визнав, що процес реформування державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, завершення якого планувалось восени цього року, затягнувся.

Про це він заявив під час робочої зустрічі щодо реформування державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, яка відбулась 11 листопада.

"Реформа стартувала в березні, коли було прийнято постанови №218 та №219 про ліквідацію ДАБІ та створення ДССМ і ДІМ, а також зупинено дію постанови КМУ №553. Завершення реформи, як наголошував прем’єр-міністр, планувалось восени цього року.

Та, насправді, процес затягнувся, ми маємо визнати це. Сталося так внаслідок низки обставин, серед яких, зокрема, і значна кількість відповідальних та учасників процесу, невідповідність законодавчої бази, величезний супротив старої системи, певні кадрові питання", - підкреслив міністр.

"Але ми не зупинимось, тож відтепер Мінрегіон бере на себе відповідальність за призначення та кроки, необхідні для продовження реформи. Ця робота потребує цілковитої координації з Комітетом ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також порозуміння з усіма сторонами.

Події останніх двох тижнів - обшуки в ДАБІ та невідкладні кадрові зміни, здійснені урядом, - доводять терміновість нашої спільної роботи", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що прем'єр Денис Шмигаль прогнозує, що реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) завершать до кінця жовтня і до цього часу вона покаже результати.

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

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Економічна правда