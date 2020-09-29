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У Кабміні прогнозують завершення реформи ДАБІ до кінця жовтня

Вівторок, 29 вересня 2020, 19:00
 

Прем'єр Денис Шмигаль прогнозує, що реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) завершать до кінця жовтня і до цього часу вона покаже результати.

Про це він сказав під час засідання Нацради реформ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо будівельного ринку та реформи ДАБІ. Ми розпочали її ще навесні, вона рухалася досить складно. У нас є основні моменти, для того щоб прибрати корупцію, - це децентралізація цих функцій. Ми їх розділяємо, ліквідуємо і спрощуємо", - зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі влада підійшла до завершення реформування ДАБІ та вже підготовлений законопроєкт, який пройшов обговорення із зацікавленими сторонами.

"Я впевнений, що ми рухатимемося набагато швидше і вже до кінця жовтня побачимо перші результати боротьби з корупцією в цій сфері й завершення цієї реформи", - підкреслив прем'єр.

Нагадуємо:

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

Читайте детальніше про схеми в ДАБІ: Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

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будівництво Шмигаль Кабмін

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