Курс валют на 12 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,18 - 28,19 гривні;

Євро – 33,22 - 33,24 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,16 – 28,40 гривні. Євро купують по 32,97 гривні, продають по 33,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,29 - 28,39 гривні, євро - 33,17 - 33,30 гривні.

Нагадуємо:

11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.

11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 28,16 гривні.

Економічна правда