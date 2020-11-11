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Офіційний курс: гривня ослабла до долара та посилилась до євро

Середа, 11 листопада 2020, 18:46
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 28,16 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро посилився та встановився на рівні 33,14 грн (на 11 листопада - 33,20 гривні).

Нагадуємо:

11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.

11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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