Офіційний курс: гривня ослабла до долара та посилилась до євро
Середа, 11 листопада 2020, 18:46
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 28,16 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро посилився та встановився на рівні 33,14 грн (на 11 листопада - 33,20 гривні).
Нагадуємо:
11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,15 - 28,17 гривні.
11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,19 гривні.
Економічна правда
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