Суд просять зобов'язати Кабмін звільнити одного з членів Нацкомісії з тарифів

В Окружний адмінсуд Києва надійшов позов з вимогою визнати протиправною бездіяльність уряду у вигляді невидання розпорядження про звільнення Ольги Бабій з посади члена Нацкомісії з тарифів та зобов'язати Кабмін звільнити Бабій.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Суд просять визнати протиправною бездіяльність уряду у вигляді невидання розпорядження про звільнення Ольги Бабій з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Також позивач просить зобов'язати Кабінет Міністрів України видати розпорядження про звільнення Ольги Бабій з відповідної посади", - йдеться у повідомленні.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадуємо:

До Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності призначення діючого складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Михайла Волинця до Кабінету міністрів про звільнення з посади члена Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, Валерія Тарасюка.

Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у повному складі звернулися із заявою до ДБР щодо тиску нардепів Олексія Кучеренка, Валентина Наливайченка і Михайла Волинця (усі - "Батьківщина").

Члени НКРЕКП у повному складі звернулися із заявою до ДБР про незаконний вплив групи народних депутатів на діяльність регулятора "з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків та добитися прийняття незаконних рішень".

У липні президент Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року.

Економічна правда