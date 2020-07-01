Зеленський затвердив схему ротації членів Нацкомісії з тарифів

Президент Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року.

Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

"Затвердити схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які перебували на посаді станом на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у документі.

Зокрема, до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Олени Антонової, до 1 липня 2021 року - до Оксани Кривенко, до 1 липня 2023 року - до Олексія Магди, до 1 липня 2024 року - до Ольги Бабій та Дмитра Коваленка, до 1 липня 2025 року - до Руслана Кайдаша та Валерія Тарасюка.

Економічна правда