Зеленський затвердив схему ротації членів Нацкомісії з тарифів
Президент Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року.
Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.
"Затвердити схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які перебували на посаді станом на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у документі.
Зокрема, до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Олени Антонової, до 1 липня 2021 року - до Оксани Кривенко, до 1 липня 2023 року - до Олексія Магди, до 1 липня 2024 року - до Ольги Бабій та Дмитра Коваленка, до 1 липня 2025 року - до Руслана Кайдаша та Валерія Тарасюка.
Економічна правда
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